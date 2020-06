35.000 euro schade aan gemeentehuis Urk na vernielingen jongeren

Een groep van zo’n honderd jongeren heeft in februari voor 35.000 euro schade aangericht aan het gemeentehuis van Urk. Op 15 februari werden in de avond zes ruiten ingegooid, plantenbakken vernield en vuurwerk afgestoken. Ook werd met wapens in de lucht geschoten.

De politie kwam die avond met meerdere eenheden ter plaatse, maar er konden niet meteen mensen aangehouden worden. Wel zijn er camerabeelden van de jongeren. In maart zijn drie Urkers van 17, 18 en 21 jaar aangehouden. Bij hen thuis zijn vuurwapens gevonden. Later is nog een 19-jarige verdachte opgepakt. De recherche onderzoek de zaak en sluit meer aanhoudingen niet uit.

Sluiting keten

Het is nog altijd niet precies duidelijk waarom de jongeren de vernielingen pleegden. Meteen na de vernielingen legden meerdere mensen op social media de link met de recente sluiting van drie keten in de gemeente. ,,Er zijn regels die zijn opgesteld overtreden”, bevestigde woordvoerder Nico Schipper van de gemeente Urk destijds. ,,Met de keten hebben we afspraken gemaakt zodat alles normaal kan functioneren. Bij de Sjoelclub hebben ze de regel dat ze geen drugs, wapens of vuurwerk mogen hebben, overtreden.”