A6 kort geblokkeerd door botsing met vrachtwagen

video Wie zag de brandstich­ters van de zendmasten in Swifter­bant en Almere? Politie toont beelden

28 april In Opsporing Verzocht is vanavond opnieuw aandacht besteed aan brandstichtingen in zendmasten. Sinds het in brand steken van een zendmast aan een zijweg van de Biddingweg (N710) in Swifterbant staat de teller op 27.