A6 muurvast door kapotte truck: fikse file voor Ketelbrug, 40 minuten vertraging

PostNL plaatst pakket- en briefauto­maat in Dronten

Ook de inwoners van Dronten kunnen nu 24 uur per dag, zeven dagen per week pakketten ontvangen en versturen. Sinds vandaag (donderdag 13 januari) staat er namelijk een pakket- en briefautomaat van PostNL bij Supertank aan de Dieze. ,,Deze automaat betekent een nieuwe stap in de service naar de inwoners van Dronten en voor PostNL een volgende stap in de uitrol van de pakket- en briefautomaten”, meldt PostNL.

13 januari