Aan tafel bij Forum voor Democratie in Flevoland: ‘Andere partijen voelen zich bedreigd door ons’

Eigenlijk wilden we fractievoorzitter Gert-Jan Ransijn interviewen. Om hem voor te stellen, net zoals we kort na de verkiezingen met zijn collega’s in Gelderland en Overijssel hebben gedaan. Maar de Zeewoldenaar past voor een portret. Hij wil wel praten, maar alleen met de volledige achtkoppige fractie. En dus schuift deze krant aan bij een vergadering in een kamertje van het Rode Kruisgebouw in Almere.