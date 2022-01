Aangehouden man bij 'ernstig incident' in Zeewolde verdacht van poging tot moord

VIDEO Zwaargewon­de bij ‘ernstig incident’ in woning Zeewolde, man (41) aangehou­den

Bij een ‘ernstig’ incident in een woning aan de de Valkenier in Zeewolde is zaterdagmorgen iemand zwaargewond geraakt. De politie hield op de plek des onheils een 41-jarige man aan.

