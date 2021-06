Aanhouding in Emmeloord vanwege bedreiging

Nieuw leven voor laatste meetstoel in de Noordoost­pol­der: ‘Ooit werd-ie gebruikt als fazanten­ren’

30 mei De laatste meetstoel in de Noordoostpolder krijgt een nieuw leven. Het houten bouwwerk in het Kuinderbos, essentieel bij het in kaart brengen van het nieuwe land, was er slecht toe. Dankzij Staatsbosbeheer en de gemeente Noordoostpolder is de meetstoel herbouwd. ,,Hierdoor snap je hoe de polder is aangelegd’’, zegt boswachter Harco Bergman.