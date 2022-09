Aanleg servicehaven Urk kan doorgaan, Raad van State wijst bezwaren IJsselmeervereniging af

Huisbaas sloeg huurder uit Lelystad een gebroken kaak en hersen­schud­ding: ‘Ik werd meegelokt’

Huurbaas Marien A. (42) uit Langerak, die op 25 april 2020 een huurder in Lelystad een gebroken kaak, hersenschudding en gekneusde ribben bezorgde, moet vier maanden de cel in. De rechtbank acht bewezen dat hij het slachtoffer in de bosjes duwde en hem met een hard voorwerp heeft geslagen.

16 september