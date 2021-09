Aanleg van ‘schoolzone’ moet rotonde bij Reaal Dronten veiliger maken

VIDEO Bert (43) maakt circuit Zandvoort tot in de puntjes na in boeren­schuur Espel: ‘Mijn vrouw is er ook blij mee’

3 september Net als Max Verstappen kent Bert Bunk (43) elke centimeter van het circuit van Zandvoort. De akkerbouwer uit Espel heeft het F1-circuit tot in details nagemaakt in een boerenschuur. Zelfs duinen en startlichten zijn te zien. Alleen de bijzondere kombochten ontbreken. ,,Dan is het lastig om er met een van afstand bestuurbare auto over te racen.”