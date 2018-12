Aannemen nieuwe patiënten eerste stap naar herstel MC Zuiderzee

Het aannemen van weer nieuwe patiënten is voor de Flevolandse Patiëntenfederatie echter nog maar een eerste stap in de richting van de vurige wens voor een volwaardig ziekenhuis, dus met acute verloskundige zorg en een 24-uurs spoedeisende hulp. Ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk, dat verantwoordelijk is voor de doorstart van de failliete IJsselmeerziekenhuizen, ziet hiervoor geen mogelijkheden. Om dit toch te bewerkstelligen zit de Flevolandse Patiëntenfederatie nu aan tafel met onder meer de verzekeraar en het ministerie. Visser: ,,St Jansdal ziet door personeelstekort geen mogelijkheden voor acute verloskundige zorg en geen volwaardige 24-uurs spoedhulp. Als Federatie pleiten we ervoor een plan te maken waarin het voor medisch personeel wél aantrekkelijk wordt in Lelystad te komen werken.’’

Behoud Zuiderzee Ziekenhuis

De Flevolandse Patiëntenfederatie is overigens een van de vele partijen in de onlangs opgerichte Stichting Behoud Zuiderzee Ziekenhuis in Lelystad (BZL). De stichting stelt zich tot doel alle middelen aan te wenden om een volwaardig ziekenhuis in Lelystad te behouden. Haar streven is erop gericht dat het ziekenhuis, zo nodig in afgeslankte vorm, maar wel als volwaardig en samenhangend instituut voor Lelystad behouden blijft. De stichting wil alle noodzakelijke disciplines behouden zoals een 24 uurs Spoedeisende Hulp, OK , en röntgen afdeling, laboratoria en beddenhuis.