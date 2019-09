Aantal echtscheidingen groeit nog steeds, in Flevoland wonen de meeste gescheiden mensen

Het percentage gescheiden inwoners is van alle provincies het hoogst in Flevoland. Zo’n 10,2 procent van de Flevolanders is anno 2019 gescheiden. Het aantal echtscheidingen in Nederland nam in de laatste tien jaar sterk toe.

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De verschillen tussen Flevoland en andere provincies zijn groot. In Overijssel zijn de minste echtscheidingen. In Overijssel is 7,9 procent van de mensen gescheiden. In Gelderland is 8,5 procent van de mensen gescheiden.

Urk en Staphorst zijn de twee gemeenten in Nederland waar het minst aantal gescheiden mensen woont. In Urk is 2,5 procent van de inwoners gescheiden, in Staphorst is dat 3,5 procent. Ter vergelijking: in Meppel, buurgemeente van Staphorst, is 10,3 procent van de inwoners gescheiden, in Lelystad is 12 procent van de mensen gescheiden. Andere opvallende gemeente is Zutphen, waar 11,9 procent van de mensen een echtscheiding heeft meegemaakt.

Meer echtscheidingen

In slechts drie gemeenten, Amsterdam, Diemen en Vlieland, daalde het aandeel gescheiden inwoners in de afgelopen tien jaar. In de rest van Nederland nam het percentage toe in dezelfde periode. De sterkste stijging is te zien in Oost- en Noord-Nederland. In Heerde bijvoorbeeld, nam het aantal echtscheidingen de laatste tien jaar met 67 procent toe ten opzichte van de tien jaar ervoor. In Olst-Wijhe was de groei 51 procent. Klik voor jouw gemeente en het aantal inwoners dat gescheiden is op het onderstaande kaartje.

Echtscheiding kost geld