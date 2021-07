‘Aanval’ Amsterdams raadslid over homohaters op Urk schiet in verkeerde keelgat: ‘Onacceptabel’

Uitspraken van een Amsterdams raadslid hebben tot woede geleid bij inwoners van Urk. D66-politicus Jan-Bert Vroege stelt in een interview over een rapport over homohaat dat op Urk vaak witte jongens met een vissersachtergrond zorgen voor agressie tegen homo’s. De politieke partij Hart voor Urk wil dat de gemeente Urk om een rectificatie vraagt.

Het Amsterdamse raadslid Vroege deed zijn uitspraken in een interview met omroep PowNed over het rapport ‘actieonderzoek Anti-discriminatie LHBTIQ+’ van de gemeente Amsterdam, waarin staat het anti-homo-geweld in de Nederlandse hoofdstad vooral uit de hoek van jongeren met een niet-Nederlandse achtergrond komt.

Jonge vissers

,,De doelgroep die de homo-agressie veroorzaakt zijn bijna altijd jonge mannen tussen de 15 en 22 jaar die vaak in groepsverband actief en luidruchtig zijn”, vertelt Vroege in het gesprek, waarna de interviewer zegt dat het vooral jongeren zijn met een niet-Westerse achtergrond. ,,Dat ligt er aan”, reageert Vroege. ,,Als je in Urk kijkt zijn het vaak witte jongens met een vissersachtergrond en in Twente misschien boeren. In Amsterdam hebben nou eenmaal veel mensen een andere achtergrond, in tegenstelling tot Urk.”

De uitspraken zijn reden voor de politieke partij Hart voor Urk om midden in het zomerreces vragen te stellen aan het college van B&W in het vissersdorp. ‘In Amsterdam, waar wegkijken voor problemen tot kunst is verheven, moet je maar durven om dit te zeggen. Dit is absoluut onacceptabel en bovendien niet waar’, stelt de partij.

Niet gewaardeerd

Hart voor Urk vraagt het gemeentebestuur om te overwegen een ‘soort rectificatie’ te vragen of eisen. ‘We kunnen dit niet over onze kant laten gaan en kunnen in ieder geval te kennen geven aan D66 in Amsterdam dat dit soort opmerkingen die nergens over gaan niet gewaardeerd worden door ons als gemeente.’

Volgens de partij is de Amsterdamse gemeenteraad welkom om Urk een keer te bezoeken. ‘Dan zullen ze nog van de ene in de andere verbazing vallen van hoe goed we hier samenleven, al hebben we verschillende principes. We mogen niet zomaar en ongegrond aanvallen accepteren.’

