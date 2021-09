Aanvaring over havenbedrijf voor terminal in Lelystad: gemeente weigert, provincie ‘niet blij’

Flevokust Haven is een buitendijkse terminal ten noorden van Lelystad en is sinds 2018 in gebruik. De provincie heeft de haven laten aanleggen, de gemeente gaat over het binnendijkse bedrijventerrein. Daarmee zijn er twee beheerders en het gevaar is ‘dat de ontwikkelingen uit elkaar groeien’, meldde de provincie in 2018. Ook zouden beide partijen te weinig kennis in huis hebben om Flevokust Haven te laten floreren.