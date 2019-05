Aanzienlijke uitbreiding poliklinische zorg St Jansdal Dronten

Na het faillissement van MC Zuiderzee lukte het St Jansdal (samen met de gezamenlijke huisartsen) om Polikliniek Dronten overeind te houden. Directeur/bestuurder Wim Peeters benadrukt dat de patiëntenzorg in Dronten geen moment in gevaar is geweest. ,,We hadden hier in de Gemeente Dronten een unieke constructie door de samenwerking MC Zuiderzee/St Jansdal. Na het wegvallen van de MC Zuiderzee poot zijn we met St Jansdal gaan kijken hoe we de nieuwe organisatie nog beter vorm konden geven.’’

De trotse bestuurder somt de uitbreidingen moeiteloos op. ,,Er is een geheel nieuwe poli oogheelkunde in opbouw, terwijl de poli longgeneeskunde terug is van weggeweest. Daarnaast is het zorgaanbod op de poli’s orthopedie en kaakchirurgie vergroot. Voor ongeveer alle poli’s geldt bovendien een verruiming van het aantal spreekuren. Door de samenwerking met nog maar één partij is het makkelijker om spreekuren in te plannen en dat schept meer mogelijkheden. De polikliniek is nu zo ingericht dat patiënten voor ruim tachtig procent met hun poliklinische zorg in St Jansdal Dronten terecht kunnen.’’

Het Dronter echtpaar Ike (70) en Gerard Smits (77) grijpt de open dag aan om in een andere setting de Dronter polikliniek te bezoeken. ,,We komen hier regelmatig als patiënt en ervaren de zorg als zeer prettig. Het is bovendien zo fijn dat je op fietsafstand van het zorgaanbod zit.’’ Dat er een poli oogheelkunde bij komt is een verrassing voor Ike Smits. ,,Vanwege diabetes heb ik met oogheelkunde te maken. Daarvoor moest ik altijd nog naar Harderwijk, maar dat hoeft straks dus niet meer. Dat scheelt weer in de kosten van parkeergeld en benzine.’’