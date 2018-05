Aardappelboer Wim uit Marknesse zoekt een 'vrolijk maatje'

Zoals altijd hullen de deelnemende boeren zich in stilzwijgen, om niets van de ontwikkelingen in het programma te verklappen. Boer Wim heeft al heel wat berichtjes en telefoontjes gehad naar aanleiding van de uitzending, vertelde hij vanochtend aan de Stentor. ,,Er is behoorlijk gereageerd, ja. Allemaal leuke reacties. Maar heel veel meer mag ik er niet over zeggen. Dat moet je echt aan de KRO-NCRV vragen.'' Wanneer de opnamen zijn op het akkerbouwbedrijf blijft ook nog even geheim. Pas in september komt de eerste uitzending op tv.