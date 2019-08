Abseilen van de Poldertoren in Emmeloord? Anne-Roos zou dat wel willen: ‘Alleen dat eerste stukje over de rand, dat lijkt me wel eng’

Wat te doen met de Poldertoren in Emmeloord? De gemeenteraad van de Noordoostpolder neemt na het zomerreces een beslissing over het al dan niet hergebruik van de toren voor een bedrag van 350.000 euro. Vooruitlopend op die discussie is de Poldertoren in de zomervakantie eens per week week een paar uur geopend voor bezoekers. Toeristen zijn van harte welkom, maar een middagje torenbezoek levert vooral enthousiaste reacties op van Emmeloorders zelf.

Maak er een landmark van. ,,Dit is toch episch’’, zegt Eric Maatman die met enige regelmaat bovenin de toren staat. De toren moet behouden blijven, vindt hij. Dan kost het maar een paar ton. Onderhoud kost geld, dat is logisch, roept hij.

Volledig scherm Eric Maatman met zijn kleinzoon Jack, bovenin de Poldertoren. © Foto Freddy Schinkel

243 traptreden

Bij de entree hebben bezoekers de keuze: naar rechts, via de lift. Of naar links, via 243 traptreden naar boven. De meeste bezoekers - vaak ouders met kinderen- kiezen voor de lift, slaan de expositie op de zevende etage over en gaan direct door naar het uitzichtplatform op de twaalfde verdieping. De lift voert bezoekers niet alleen omhoog, maar ook langs de geschiedenis van de Poldertoren; pal naast de knopjes staan de instellingen die er ooit in hebben gezeten. VVV/ANWB, Museum Nieuw Land Erfgoed, restaurant Sonoy. Allemaal onbereikbaar want verdwenen, wat niet geldt voor de Waterkamer op de zevende waar kunstwerken hangen van polderkunstenares Anca Blok.

Quote Alleen dat eerste stukje over de rand, dat lijkt me wel eng Anne Roos Peters

Contouren van Lemmer en Zwolle

Bovenin waait het hard, maar dat doet niets af aan het uitzicht. Emmeloord ligt kraakhelder aan de voeten van de bezoekers, bij helder weer zijn zelfs de contouren van Lemmer en Zwolle te zien. Aan de balustrade hangen bordjes met polderdorpen en steden er vanaf het ruim 43 meter hoge bezoekersplatform te zien zijn. Het paneel met informatie over geschiedenis en bouw van de toren is door weer en wind nauwelijks nog leesbaar.

Volledig scherm De Poldertoren in 2017. © Freddy Schinkel

De belangstelling voor de Poldertoren neemt toe. Het Cultuurbedrijf van de Noordoostpolder telde de eerste kijkdag in augustus 56 bezoekers, op de tweede dag zijn er na een half uur al meer dan zestig. Medio juni gingen maar twee mensen op hoog. Anne Roos Peters ging eerst naar de Euromast voordat ze de Poldertoren bezocht. ,,Niet te vergelijken’’, vindt ze de vergezichten.

Eng

Abseilen vanaf de toren, zoals kan bij de Euromast, dat lijkt de Emmeloordse wel een mooie invulling van de poldertoren. ,,Alleen dat eerste stukje over de rand, dat lijkt me wel eng.’' Een snackbar op de begane grond, dat ziet ze ook wel zitten. ,,Maar ja, Halte 24 zit er natuurlijk ook al’', wijst ze op de al bestaande snackbar ruim 40 meter lager.

De Emmeloordse Poldertoren is van origine een watertoren, van 1957 en 1959. Nog steeds is er een zogenaamde ‘waterkamer’ in de toren, die sinds 2014 een rijksmonument is. De gemeente nam de toren 2005 over van waterbedrijf Vitens. Vier jaar later werd sterrenrestaurant Sonoy hoofdhuurder van het pand, maar die vertrok al weer in 2013 wegens aanhoudende problemen met de gemeente als huurbaas over vochtproblemen in de toren. In de toren hangt een carillon met 48 klokken; elf daarvan zijn geschonken door de elf dorpen van de Noordoostpolder.

Quote Ik overzie hier m’n hele jeugd Anita Renkema

Volledig scherm Anita Renkema, even terug in Emmeloord. © Foto Freddy Schinkel