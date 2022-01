Acht woningen in Kraggenburg ontruimd vanwege gaslek

De hulpdiensten kwamen in eerste instantie rond 2.30 uur ter plaatse voor een gesprongen waterleiding, hierdoor was een deel van de straat blank komen te staan. Nadat de waterleiding was afgesloten en het gevaar leek te zijn geweken, werd een gaslek opgemerkt. Omdat er veel gas vrijkwam besloot de brandweer waterstralen in te zetten om het gas te verdunnen.