Achtervolging na illegale straatrace in Lelystad: motorrijder met bizarre snelheden op de vlucht

11:52 Stel nou dat we die nazi-stoerbinken uit Urk op snuffelstage sturen naar Auschwitz? Daarna gaan ze in gesprek met overlevenden van de Tweede Wereldoorlog. Afsluitend kwebbelen met wat Afghaanse vluchtelingen. Als toegift mogen de tien knapen een maand op strafkamp. Ze zullen zich het snot voor de ogen werken. Laat ze maar huizen bouwen voor hun leeftijdgenoten. Of helpen bij de hardwerkende boeren. Na een maand vragen we ze of ze weer zin hebben in een ‘verkleedpartijtje’.