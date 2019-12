Actiegroepen: ook nieuwe milieurapport Lelystad Airport vol fouten, ‘je reinste oplichterij’

Ook het nieuwe rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de invloed van Lelystad Airport op het milieu wemelt van de fouten. De uitstoot van stikstof zou in werkelijkheid veel hoger liggen dan in het milieueffectrapport staat, stellen de gezamenlijke actiegroepen tegen laagvliegen (SATL). Ingenieur Leon Adegeest van actiegroep Hoog Overijssel kwalificeert het stuk als ‘je reinste oplichterij’.

De gezamenlijke actiegroepen tegen Lelystad Airport, waaronder Red de Veluwe en Hoog Overijssel, hebben afgelopen maanden de tweede milieueffectrapportage (mer) voor Lelystad Airport bestudeerd. Het eerste milieurapport verdween vorig jaar in de prullenbak nadat ingenieur Leon Adegeest van Hoog Overijssel aantoonde dat er met verkeerde cijfers was gerekend. Het ministerie moest het huiswerk over doen.

Warmte-uitstoot

Op de website van EenVandaag legt ingenieur Leon Adegeest van Hoog Overijssel (een van de achttien actiegroepen van SATL) uit wat er niet zou kloppen. Er is volgens Adegeest door de opstellers, (bureau Adecs) gerekend met een veel te hoge warmte-uitstoot van vliegtuigen van en naar de luchthaven. De warmte doet de uitstoot zo hoog opstijgen dat die verdunt en over een veel groter gebied neerslaat -minder in de natuur- dan in werkelijkheid het geval zou zijn.

Twaalf energiecentrales

Adegeest: “De warmte waarmee is gerekend komt neer op bijna twaalf keer het totale vermogen aan elektriciteit van alle energiecentrales in Nederland samen. Of een andere vergelijking: het komt overeen met 37 keer de energie-inhoud van alle vorig jaar op Schiphol verkochte kerosine. De vliegtuigen stoten meer warmte uit dan ze aan kerosine aan boord hebben. Het is onmogelijk. Het is echt waanzin.” Hierdoor wordt de stikstofuitstoot volgens de Hoonhorster ingenieur zo klein dat een Natuurbeschermingsvergunning voor het vliegveld niet eens nodig is.

Onderschat

Daarnaast is de stikstofuitstoot door autoverkeer van en naar het vliegveld ernstig onderschat, volgens Adegeest. Die zou volgens Adecs vrijwel verwaarloosbaar zijn. Adegeest komt tot andere conclusies. Ook ziet hij dat de Ganzenweg, aan de zuidkant van Flevoland, niet is meegenomen in de berekeningen. Juist die weg, dicht bij natuurgebied de Veluwe, zorgt voor veel stikstof in de natuur.

Vakantiegangers

Daarnaast hekelt SATL het feit dat enkel de Flevolandse wegen van en naar Lelystad Airport zijn meegewogen in de mer. “Maar al die miljoenen vakantiegangers die per auto naar het vliegveld komen verschijnen niet vanuit het niets in Flevoland. Die komen via wegen in Noord-Holland en Gelderland, zoals de A28, pal langs de Veluwe. Maar dat verkeer is doodleuk buiten beschouwing gelaten”, stelt Adegeest op EenVandaag. Als ook die belangrijke aanvoerwegen worden meegewogen komt de stikstofdepositie op de Veluwe op ruim 21 mol, 35 keer zoveel als de 0,6 die Adecs berekende, becijferde de ingenieur.

Advies

Wat de bevindingen van de SATL betekenen voor de geplande opening van de luchthaven in november 2020 is onduidelijk. De Tweede Kamer moet nog een besluit nemen over de opening van Lelystad Airport. Dat wordt mede gebaseerd op het advies dat de commissie-Remkes deze maand uit gaat brengen over stikstofuitstoot in de luchtvaart. SATL heeft haar bevindingen vandaag gepresenteerd aan Remkes.

Vermeende fouten