Actiegroepen: ook nieuwe milieurapport Lelystad Airport vol fouten, manipulatie minister

Ook het nieuwe rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de invloed van Lelystad Airport op het milieu wemelt van de fouten. De neerslag van stikstof in natuurgebieden zou in werkelijkheid wel dertig keer hoger liggen dan in het milieueffectrapport staat, stellen de gezamenlijke actiegroepen tegen laagvliegen (SATL). Ingenieur Leon Adegeest van actiegroep Hoog Overijssel: ,,We worden willens en weten gemanipuleerd door de minister.’’

De gezamenlijke actiegroepen tegen Lelystad Airport, waaronder Red de Veluwe en Hoog Overijssel, hebben afgelopen maanden de tweede milieueffectrapportage (mer) voor Lelystad Airport bestudeerd. Het eerste milieurapport verdween vorig jaar in de prullenbak nadat ingenieur Leon Adegeest, voorzitter van SATL, aantoonde dat er met verkeerde cijfers was gerekend. Het ministerie moest het huiswerk over doen.

Korte metten

In een onder meer door ingenieur Leon Adegeest van Hoog Overijssel (een van de achttien actiegroepen van SATL) opgesteld rapport van dik 40 pagina’s wordt nu ook korte metten gemaakt met mer numero 2 voor Lelystad Airport, in opdracht van minister Cora van Nieuwenhuizen opgesteld door bureau Adecs.

Voor de gek

Leon Adegeest: ,,Wederom zijn we door het ministerie voor de gek gehouden. En niet zo’n klein beetje ook. Al jarenlang houdt het Rijk vol dat de stikstofdepositie door Lelystad Airport niks voorstelt. Nu wij hun mistgordijn hebben ontmanteld weten wij wel beter. Die s0kstofdeposi0e is fors, zoals op het uiterst s0kstofgevoelige Natura2000-gebied de Veluwe. We zijn opgelucht dat we zelf hebben kunnen rekenen en zwart-op-wit kunnen aantonen dat het ministerie ons willens en wetens manipuleert en voor de gek houdt. En dan dit is alleen nog maar Lelystad Airport.”

Onrealistisch

Wat is er mis volgens SATL? Eén van de conclusies: er is gerekend met onrealistisch hoge warmte-uitstoot van vliegtuigen van en naar de luchthaven. ,, De vliegtuigen zijn niet als horizontaal uitstotende bronnen gemodelleerd, maar als vliegende fabrieksschoorstenen die hun emissies met grote snelheid recht omhoog uitstralen. Het gevolg hiervan is dat de emissies uiteindelijk in een veel groter gebied uitwaaieren, waardoor de stikstofdepositie gemiddeld per vierkante kilometer kleiner is dan die in werkelijk is.”

Stikstof

Adegeest onderzocht ook hoeveel stikstof vliegtuigen op grotere hoogte uitstoten. ,,Het ministerie heeft alleen de vliegtuigen die lager dan 914 meter vliegen meegenomen. Hierdoor wordt de depositie van vliegtuigen die hoger vliegen niet meegerekend. Oftewel: de door het ministerie berekende stikstofdepositie is ook hier tenminste vijf keer kleiner dan in werkelijkheid. Dit leidt boven grote delen van Noord- en Oost-Nederland tot een veel hogere dan de tot nog toe berekende depositie.”

Onderschat

Daarnaast is de stikstofuitstoot door autoverkeer van en naar het vliegveld ernstig onderschat, stelt het rapport. Die uitstoot zou volgens Bureau Adecs vrijwel verwaarloosbaar zijn. Adegeest komt tot andere conclusies. Ook ziet hij dat de Ganzenweg, aan de zuidkant van Flevoland, niet is meegenomen in de berekeningen. Juist die weg, dicht bij natuurgebied de Veluwe, zorgt voor veel stikstof in de natuur. Bovendien zijn enkel de Flevolandse wegen van en naar Lelystad Airport meegewogen in de mer. ,,Een gotspe’’, stelt Adegeest, omdat de vakantiegangers juist vanuit het hele land komen via wegen als de A28 over de Veluwe. Alles bij elkaar, stelt Adegeest, komt de stikstofdepositie op de Veluwe ruim 35 keer hoger uit dan Adecs berekende.

Advies

Wat de bevindingen van de SATL betekenen voor de geplande opening van de luchthaven in november 2020 is onduidelijk. De Tweede Kamer moet nog een besluit nemen over de opening van Lelystad Airport. Dat wordt mede gebaseerd op het advies dat de commissie-Remkes deze maand uit gaat brengen over stikstofuitstoot in de luchtvaart. SATL heeft haar bevindingen vandaag gepresenteerd aan Remkes.

Vermeende fouten

Minister Cora van Nieuwenhuizen gaat inhoudelijk nog niet in op de vermeende fouten die de actiegroepen hebben ontdekt. De Tweede Kamer heeft Van Nieuwenhuizen woensdagochtend wel al laten weten een reactie te willen op de bevindingen van SATL. Woordvoerder Marianne Wuite van I en W zegt dat die er komt. Daar worden ook de commissie voor de mer en milieu-instituut RIVM bij betrokken.

Geen besluit