Actievoerders Oostvaardersplassen parkeren lijkwagen voor provinciehuis

CDA Noordoost­pol­der wil campagne tegen zwerfafval

11 december Het CDA in de Noordoostpolder komt volgende week maandag met een motie in de gemeenteraad die oproept tot een actie tegen zwerfafval. De fractie wil dat de gemeente een meertalige campagne start met een titel die vooral in het Nederlands zal aanslaan: Afval Stoort Ons, kortweg ASO.