Dierenactivisten ketenen zich symbolisch vast bij Oostvaardersplassen

Leuzen

Daar werden leuzen geroepen als ‘SBB, weg ermee!’. Verder werd een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan de dieren die ‘onnodig’ het leven hebben gelaten in het natuurgebied, omdat ze niet bijgevoerd zijn. Na de symbolische keteneningsactie keerde de stoet terug naar het beginpunt en was de actie ten einde.

Karin Schulting van het organiserende KALF was content met de opkomst. ,,Vanwege de kou en het feit dat het kort dag was, zijn er weliswaar minder mensen gekomen dan we verwacht hadden. Maar we kunnen heel tevreden zijn.’’ Ze gaf aan dat KALF zich beraadt op nieuwe acties.