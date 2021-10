Adonay (11) verdronk tijdens eerste zwemles, OM wijst naar instructeurs: ‘Ze is haar enige kind voorgoed kwijt’

Twee leraren van zwembad Ny Sudersé in Lemmer zijn schuldig aan het overlijden van een 11-jarige jongen die tijdens zijn eerste zwemles verdronk. Dat betoogde de officier van justitie vanmiddag tegenover de rechtbank in Leeuwarden.

De Eritrese Adonay is pas een paar maanden in Nederland wanneer hij op 6 februari 2020 zijn eerste zwemles volgt. Hij is één van de leerlingen die in het ondiepe gedeelte van het instructiebad kennismaken met water. Tijdens deze watergewenning verliezen de zwemleraren hem uit het oog.

Pas als de kinderen na de les gaan douchen, wordt de vermissing van Adonay opgemerkt. Even later wordt hij gevonden op de bodem van het diepe zwembadgedeelte. Reanimatie heeft dan geen zin meer. Adonay overlijdt door verdrinking.

Nalatigheid

Het Openbaar Ministerie (OM) stelt dat de ervaren zweminstructeurs onvoldoende toezicht hielden tijdens de bewuste les. Daardoor bleef het ontbreken van de verdronken Adonay zo lang onopgemerkt. ,,De verdachten hebben zelfs niet geteld hoeveel kinderen zij in de les hadden. Adequaat toezicht houden zonder dat je weet of je groep compleet is, is onmogelijk.”

Volgens het OM is er een direct verband tussen de zorgplichtschending van de verdachten en het overlijden van de 11-jarige jongen. ,,Vast staat dat Adonay onopgemerkt onder water is terecht gekomen zonder dat de verdachten dit hebben gezien, terwijl zij dit wel hadden moeten zien”, aldus de officier van justitie.

De twee zwemdocenten worden verdacht van dood door schuld. ,,Het ergst denkbare is gebeurd: een kind met normaliter nog een heel leven voor zich, is er ineens niet meer. Een moeder is haar enige kind voorgoed kwijt. De dood van haar kind is het gevolg van het handelen of nalaten van anderen.”

Strafeis

De zweminstructeurs, een 54-jarige man uit Emmeloord en een 61-jarige vrouw uit Koudum (Friesland), worden verdacht van dood door schuld. De eis tegen de Emmeloorder is 240 uur werkstraf of 120 dagen cel. Tegen de vrouwelijke verdachte is 180 uur werkstraf of 90 dagen cel geëist.

Volledig scherm Adonay (11) was nog maar kort in Nederland en verdronk tijdens zijn eerste zwemles. © Eigen foto