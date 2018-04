Advies: halveer aantal grote grazers Oostvaardersplassen

'Meer beschutting'

De commissie Van Geel wil het moerasgebied in de Oostvaardersplassen drastisch vergroten ten koste van het graasgebied. Dat is nodig voor de vogels in het natuurgebied tussen Lelystad en Almere, waaraan het de Natura2000-status dankt. En, zo benadrukt hij, de grote grazers zijn in het gebied gebracht om het gebied al grazende open te houden voor de vogels. Waarmee hij meteen aangeeft waarom de grote grazers nodig zijn in de Oostvaardersplassen. Wel geeft de commissie aan dat er meer beschuttingsmogelijkheden moeten komen voor de grazers in het kerngebied en niet alleen aan de randen ervan.