Advies informateur Flevoland: Meerderheidscollege van 5 partijen

Bijvoeren grote grazers Oost­vaar­ders­plas­sen drie weken verlengd

14 maart Op advies van de dierenarts van Staatsbosbeheer is vandaag besloten dat de grote grazers in de Oostvaardersplassen langer worden bijgevoerd dan aanvankelijk de bedoeling was. De ontheffing die de provincie Flevoland eerder verleende tot eind maart is nu verlengd tot 21 april.