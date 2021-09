Advocaat Lelystedeling in quarantaine: rechtszaak rond 2 miljoen cokegeld uitgesteld

Wethouder Siepel van Dronten struikelt over Swifter­bant-Zuid en stapt per direct op: ‘Onvermij­de­lijk’, zegt de politiek

7 september Wethouder Roelof Siepel (ChristenUnie) van Dronten stapt per direct op. Hij lag zwaar onder vuur na een, in zijn eigen woorden, ‘kapitale’ fout rond woningbouwproject Swifterbant-Zuid en voelt geen vertrouwen meer in zijn functioneren. ,,We zijn hier redelijk door overvallen’’, meldt zijn partij.