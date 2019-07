Aeres Dronten bekijkt snellere omslag naar duurzame landbouw

‘Baas’ pornoloods Kraggen­burg kan terug naar thuisland België

15:23 De 51-jarige hoofdverdachte in de Kraggenburger pornozaak, Philip M., moet het land uit. Dat heeft de rechtbank in Lelystad vandaag beslist. De dwangverpleging die hij kreeg opgelegd, wordt beëindigd onder strenge voorwaarden. In thuisland België moet verplicht toezicht, psychische hulp, wonen en werk zijn geregeld.