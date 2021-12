Aeres MBO in Emmeloord en Dronten maakt als ‘beste groene mbo’ kwartet topklasseringen in Keuzegids vol

Van misbruik verdachte Martin J. (58) uit Lelystad houdt vol dat hij slachtof­fer is: ‘Een grote leugen’

,,Als wat zij zegt waar is, is dit voor haar een heel pijnlijke kwestie. Als wat u zegt waar is, is dit voor u een heel pijnlijke kwestie.’’ Een van de rechters in Lelystad vatte dinsdag treffend samen wat de moeilijkheid is van de misbruikzaak tegen Martin J. (58) uit Lelystad. Zijn kant van het verhaal? Het meisje dat hem beschuldigt liegt.

