Aeres mogelijk samen met Friese Nordwin College

Daar zijn beide besturen het over eens, zegt woordvoerder Bertil Muller van Aeres. Het Nordwin College klopte bij Aeres aan met het verzoek om een fusie te onderzoeken. De groene onderwijsinstelling is met ruim 3000 leerlingen en studenten en 2100 cursisten te klein om het hoofd boven water te houden. ,,Nordwin zoekt een sterke partner en dat is Aeres’’, aldus Muller. De Aeres Groep telt 12.000 leerlingen en studenten en bedient jaarlijks zo’n 15.000 cursisten. Een aantal dat groeit.

Instroom

Het streven is om voorjaar 2020 tot een bestuurlijke fusie te komen. Daarmee komen beide partijen onder een college van bestuur en raad van toezicht te vallen. Daarna worden Aeres en Nordwin verder inelkaar geschoven. De verwachting is dat de Friese partner uiteindelijk de naam Aeres zal dragen, zegt Muller. In de vestigingen van Aeres, naast Flevoland ook in Utrecht en Gelderland, zal weinig te merken zijn van een fusie, verwacht hij. Hooguit in Emmeloord misschien, waar nu al instroom is van studenten uit Friesland. Wat dat precies gaat betekenen voor deze locatie, valt nog niet te zeggen.