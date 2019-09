Afdekken zand Markerwaarddijk duurt langer dan verwacht: risico op wegafsluiting blijft

Nóg een nachtelij­ke afsluiting N50

2 september Ook komend weekeinde gaat de N50 nog een nachtje op slot. In de nacht van dinsdag op woensdag en woensdag op donderdag is onderhoud gepland tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen waardoor dit deel afgesloten is. In het weekeinde, van vrijdag 6 op zaterdag 7 september is het weggedeelte tussen Kampen en Emmeloord aan de beurt.