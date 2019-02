Afdeling ‘obesitas’ Lelystad verhuist naar Almere

Video Debutant Nick (21) ouwehoert zich eerste prijs Gezwam rond de Dam in Kraggen­burg

24 februari En weer wint een debutant het cabaretfestival Gezwam rond de Dam in Kraggenburg. Gehuld in jagerskleding en met rampopet is Nick Schuttenbeld (21) uit Rutten volgens het publiek én de jury de beste tonprater. Carnaval in de Noordoostpolder kan beginnen.