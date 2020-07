Afname aantal ongelukken op het water in Oost-Nederland

Wat mag er nou eigenlijk wel en niet op het Tulpeiland in Zeewolde?

9:31 Hoewel de aanleg van het Tulpeiland in Zeewolde begin dit jaar officieel is afgerond, ligt het gebied er nog altijd verlaten bij. Voor het stukje strand dat grenst aan het eiland geldt hetzelfde. Het ziet er weliswaar uitnodigend uit, maar het is niet de bedoeling dat je er gaat zwemmen. ,,Onze inwoners snappen er niets van’’, zegt ChristenUnie-raadslid Erik van de Beld. ,,Dat moet anders.’’