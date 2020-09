Afperser met gokschulden dreigt, schiet op auto en eist twee ton van de familie uit Lelystad

Video Ravage na ongeluk tussen vrachtwa­gens op N352 Ens: ‘Hij had een engeltje op z’n schouder’

7 september Een heftig ongeval bij Ens (Noordoostpolder) vanmorgen: twee vrachtwagens botsten op elkaar op de Zuiderringweg (N352). Er is flinke schade. Één vrachtwagenchauffeur is naar het ziekenhuis, maar liep wonder boven wonder zelf de ambulance in. Het verkeer kan inmiddels weer gebruik maken van de weg.