Afschieten edelherten Oostvaardersplassen 'een wreed, barbaars voornemen'

Schulting zegt dat er genoeg alternatieve oplossingen denkbaar zijn voor de te grote populatie grote grazers. Die populatie - het gaat om heckrunderen, konikpaarden en edelherten - werd de afgelopen jaren zo groot dat er te weinig voedsel was voor het aantal dieren dat er leefde. Met als gevolg dat steeds meer dieren stierven, met name in de winter. „Je kunt de bokken bijvoorbeeld apart zetten, dan voorkom je dat er nakomelingen komen. Een verdovingspijl kost net zoveel moeite als een kogel. Het is louter een kwestie van willen. Als je écht wil - en het welzijn van de dieren op de eerste plaats zet - dan kun je ze elders een beter leven bezorgen, dat weet ik zeker. Er zijn genoeg transporteurs die dit kunnen regelen."



Ook de Partij voor de Dieren is tegen het plan om honderden edelherten af te schieten. Hoeveel dit er precies zijn, is nog niet bekend. Dat wordt in oktober duidelijk, na een telling van het aantal grazers. In totaal mogen er 490 edelherten blijven, waar er eerder dit jaar nog bijna 1500 rondliepen. „Een wreed, barbaars voornemen", zegt fractievoorzitter Leonie Vestering van de Flevolandse Statenfractie. „Je kunt niet zeggen dat je kiest voor de meest diervriendelijke optie met het afschieten van dieren. Geef dieren een kans. Geef ze rust, de mogelijkheid om een vetreserve op te bouwen en bied ze beschutting. Maar bovenal: ruimte, via een verbindingszone met andere natuur. Dáár wilde de provincie niet aan. Vanwege geld. Uiteindelijk volgt dit besluit dus alleen na economische afwegingen, anders kan ik het niet maken."