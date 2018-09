'Afschot edelherten Oostvaardersplassen is gewoon de goedkoopste oplossing'

Eenderde Flevoland­se werklozen onvoldoen­de opgeleid

9:38 Van alle mensen met een WW-uitkering in de arbeidsmarktregio Flevoland is ongeveer eenderde onvoldoende opgeleid. Ze zijn niet in het bezit van een startkwalificatie, een opleiding op mbo-2 niveau of hoger. Dat blijkt uit gegevens van uitkeringsinstantie UWV.