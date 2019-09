Afzwaaiend burgemeester Urk duikt (eindelijk) op in klederdracht

video ‘Puur genieten’ op plukdagen, al vroeg gezellig in Kraggen­burg

7 september Dat september de oogstmaand is van appels en peren is in de boomgaarden van alle kanten te merken. De Landelijke Fruitplukdagen zijn ook hier in de regio een begrip. Zo is het bij Fruitboerderij Vink nabij Kraggenburg al vroeg gezellig.