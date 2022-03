Agent vergeet één essentieel zinnetje, nu kan de Clio-eigenaar fluiten naar 600 euro

Pragma­tisch en ‘meegaand’ Leefbaar Dronten is moeilijk te plaatsen: ‘We zijn een verbinden­de factor’

Van protestpartij tot een ‘verbinder’ in Dronten die moeilijk in een hokje te plaatsen is. Leefbaar Dronten wint twee zetels en mag zich de grote winnaar noemen in de gemeente. Een nieuwe periode in de coalitie lonkt. ,,Je kunt ons niet links of rechts noemen en daar ben ik best trots op’’, zegt lijsttrekker Jan Ammerlaan.

17 maart