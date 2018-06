Agenten grijpen snorfietsdieven op Zilverparkkade in Lelystad

De politie kreeg 's avonds een melding van een mogelijke diefstal bij het station van Lelystad. Twee verdachten zouden ervandoor zijn gegaan in de richting van het centrum. Agenten zagen even later twee jongens op de snorfiets, die op de vlucht sloegen zodra de politie de achtervolging inzette. Op de Zilverparkkade worden de dieven vervolgens aangehouden.