Aike (10) vroeg het gewoon aan de soldaat en mocht vervolgens een oude granaat laten ontploffen

Op de Eben-Haëzer school in Emmeloord mogen drie kinderen aan het begin van de schooldag in hun klas vertellen wat ze de vorige dag hebben meegemaakt. Aike Westhoff was er vandaag als de kippen bij om zijn spannende verhaal te vertellen, want hij had tenslotte zondag vlak bij zijn huis in Espel een granaat tot ontploffing gebracht. ,,Dat vonden mijn klasgenootjes wel vet!”