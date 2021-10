Ajax-verdediger Devyne Rensch uit Lelystad had hevige groeipijnen: ‘Ik kon alleen nog maar op mijn tenen lopen’

Marciano (21) en Remy (19) tirannise­ren Swifter­bant uit verveling: ‘We konden nergens terecht’

5 oktober Er was zo weinig voor hen te doen in Swifterbant. En ze voelden zich ook nog eens gediscrimineerd door de dorpsbewoners. ,,’s Avonds werden we overal weggestuurd door de politie en dus gingen we kloten in het dorp.’’ Niets leek veilig voor Marciano P. (21) en Remy K. (19). En daar hebben ze nu enorm veel spijt van.