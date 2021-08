Akkerbouwer in Swifterbant moet windmolen weghalen van rechter, maar gaat in hoger beroep

Zeehelden­wijk krijgt met Michiel de Ruyterbrug markante entree

10:07 De bouw van de nieuwe Michiel de Ruyterbrug over de Urkervaart is begonnen. De brug is beweegbaar en nodig om de nieuwe Zeeheldenwijk te verbinden met het oude centrum van Urk. Naar verwachting kan het verkeer medio 2022 over de nieuwe brug.