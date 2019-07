Alerte burgers helpen politie bij arrestatie winkeldief in Zeewolde

GS geeft geen krimp tijdens verhit spoeddebat Oostvaar­ders­plas­sen: ‘Konikpaar­den zijn in goede conditie’

22:10 Statenleden onderbraken woensdag hun zomerreces en verlieten strand, camping en tuin om over de 150 konikpaarden in de Oostvaardersplassen te vergaderen. Die zouden flink te lijden hebben onder de hitte. Vervangend gedeputeerde Jop Fackeldey houdt echter voet bij stuk en stelt dat de paarden in goede conditie zijn. De provincie is volgens hem bovendien formeel niet verantwoordelijk.