Alle zondagen van het jaar open: in Emmeloord krijgt ondernemer die vrijheid

Met video Felle brand in schuurtje: ‘boothui­zen­fa­briek’ in Dronten op nippertje gered

Heel even leek het behoorlijk mis te gaan, daar langs de Ellerweg in Dronten. Maar dankzij snel ingrijpen van de brandweer sloeg een felle brand in een schuurtje niet over op de pal daar naast gelegen loods. Tot grote opluchting van de boothuizenbouwer die in het pand is gevestigd.

19:17