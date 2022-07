Allerlaatste airgunner Ron Powers (97) overleden: ‘Thuis een oude man, een held in Dronten’

met videoDe allerlaatste airgunner die nog elk jaar in Dronten de dodenherdenking bijwoonde, is overleden. De Brit Ron Powers overleed dinsdagmiddag op 97-jarige leeftijd. Zijn zoon Peter deelde het nieuws. ,,Hij overleed vredig en zonder pijn.”

‘Het was een voorrecht om in deze laatste weken naast hem te zijn en zijn hand vast te houden toen hij stierf’, schrijft zijn zoon in een persoonlijk relaas op Facebook. ‘Ik wist dat hij plannen aan het maken was om deze wereld te verlaten toen hij een paar weken geleden stopte met vragen om zijn whisky en limonade. May God bless him’.

Afgelopen mei reisde Powers opnieuw van Birmingham naar Dronten om voor de 42ste keer de dodenherdenking op het Meerpaalplein bij te wonen. Hij was de allerlaatste van de ooit tientallen Airgunners uit de Tweede Wereldoorlog die jaarlijks naar de polder kwamen.

De trip in mei was zwaar voor de veteraan en bovendien was het ‘quite cold’, maar dat weerhield hem er niet van om de oversteek te maken. Hij keek enorm uit naar het bezoek en zag Dronten als zijn tweede thuis. ,,Misschien het de laatste keer dat hij hier komt”, stelde Peter toen al. ,,De tijd gaat snel en reizen is lastig.”

Annemieke Hilberding van De Regenboog heette Ron Powers welkom begin mei bij de dodenherdenking in Dronten.

Held

Powers liet toen weten dat na zijn dood de helft van zijn as wordt verstrooid in Dronten. ,,Ik kom dan naar de dodenherdenking en neem de urn mee’’, vertelde zijn zoon. ,,Thuis is hij gewoon een oude man, hier een held.”

‘Voor hen die Ron hebben leren kennen, zal het leven nooit meer hetzelfde zijn’, stelt de Stichting 4 mei Herdenking Dronten. ‘Als stichting nemen we hem, en al die andere Airgunners, mee in de activiteiten die we doen. Het was bijzonder en fijn dat Ron afgelopen mei in Dronten de herdenking bij kon wonen. Tot op het laatst was Dronten in zijn gedachten’.

Beelden van zijn laatste bezoek aan Dronten in mei dit jaar: