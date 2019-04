Alles in de strijd tegen reuzenberenklauw in Flevoland

Landschapsbeheer en de gemeente Lelystad werken aan het opzetten van een ‘werkgroep exoten’, die onder andere de reuzenberenklauw gaat bestrijden. Ook in andere plaatsen in de provincie zetten Van Kemenade en zijn collega's de strijd voort. ,,Ons uitgangspunt is de planten aanpakken als ze net verschijnen.” En zorgen voor een groter bewustzijn in de omgang met invasieve exoten, uitheemse planten die schade toebrengen aan oorspronkelijke soorten.

Berenklauwboor

Op alle plekken waar Landschapsbeheer Flevoland het beheer voert, wordt de reuzenberenklauw bestreden. Met de door landschapsbeheer zelf ontwikkelde berenklauwboor, met de schoffel en met het inzetten van schapen. De provincie, gemeenten en natuurbeheerders zijn er eveneens mee bezig. ,,Het aanpakken duurt gewoon heel lang. Er is nog volop werk aan de winkel. Je moet natuurlijk wel capaciteit aan mensen hebben. We hebben bijvoorbeeld een plek in Zeewolde aangepakt. Daar staat nu nog vijf procent van wat er eerst aan reuzenberenklauw stond. Maar dat kost heel veel tijd en heel veel energie.” Voorkomen dat de reuzenberenklauw gaat bloeien en zaad gaat schieten. Want dan is het dweilen met de kraan open.

Bewustzijn

Wat Van Kemenade met name stoort, is het gebrek aan kennis en bewustzijn van het gevaar van invasieve exoten. ,,De Rijksdienst heeft in het verleden zelfs reuzenberenklauwen gekweekt en uitgezaaid. In Swifterbant bijvoorbeeld en in Almere. Nu is het wettelijk verboden. ,,Maar mochten ze, ze zouden het zo weer doen.”

Groot probleem

Kweek ecologisch bewustzijn, zou Van Kemenade van de daken willen schreeuwen. Dat bewustzijn is wat de reuzenberenklauw betreft groeiende. Dat komt, zo zegt Van Kemenade, ook door de gezondheidsaspecten die eraan verbonden zijn. Het sap van de plant kan schade toebrengen aan de huid en de ogen. ,,De aannemers die de gemeenten inzetten, zitten er bovenop. En er komen steeds meer bewonersinitiatieven. Maar het probleem is niet zo klein dat je het 1-2-3 oplost.”

Hemelboom