‘Alles is nog open’ in Flevoland na afhaken PvdA

Dat zeggen Harold Hofstra (ChristenUnie) en Jan Nico Appelman (CDA). Beiden zeggen het tevens ‘teleurstellend’ te vinden dat de PvdA woensdagavond uit de gesprekken is gestapt. ,,Ik had het gevoel dat we op de goede weg waren’’, zegt Hofstra. Appelman: ,,Ik heb er geen oordeel over, ik ga niet een andere partij de maat nemen. Als iedereen dat zou doen dan komen we er niet uit.’’