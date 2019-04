Alles is nog open in Flevoland na afhaken PvdA

Hoe moet het verder in Flevoland nu de PvdA uit de coalitiegesprekken is gestapt? Forum voor Democratie, VVD, CDA en ChristenUnie praten door, maar ‘alles is nog open’. Vijf vragen over de nieuwe situatie.

Waarom is de PvdA woensdag afgehaakt?

Deze partij wilde dat Forum voor Democratie afstand nam van landelijke standpunten, maar die werden in een urenlange sessie niet ‘weggespeeld’, zegt Willem de Jager (PvdA). ,,Het was op zich een goed gesprek, maar bood voor ons onvoldoende houvast’’. Forum voor Democratie was niet happig om in te gaan op de voorwaarden van de PvdA, aldus Jager.

Hoe reageren de andere partijen?

CDA, ChristenUnie en VVD zijn ‘teleurgesteld’. ,,Ik ben er niet gelukkig mee’’, zegt Jan de Reus van de VVD. ,,Ik zou het anders hebben gedaan, de PvdA had eerder ook apart met Forum voor Democratie kunnen praten.’’ Harold Hofstra (ChristenUnie): ,,Jammer, ik had het gevoel dat we op de goede weg waren.’’ Geldt ook voor Jan-Nico Appelman (CDA), al wil hij de PvdA niet de maat nemen. ,,Als iedereen dat bijelkaar gaat doen, komen we er niet uit.’’ Forum voor Democratie was niet bereikbaar voor commentaar.

Van meerdere kanten klinkt verbazing dat PvdA vorige week donderdag met voorwaarden kwam, terwijl De Jager daar een dag eerder in de Statenvergadering niets over zei.

,,En dat verbaast míj dan weer’’, zegt De Jager. ,,Ik heb woensdag een alinea uit het beginselmanifest van de PvdA geciteerd. Ik liet merken dat we er nog niet waren met de coalitie. Na afloop kwamen mensen op me af die dat was opgevallen’’.

Hoe moet het verder?

De vier overgebleven partijen komen dinsdagavond samen om verder te praten. Dat is het enige dat zeker is. ,,Alles is nog open, wat ons betreft’’, zeggen Hofstra en Appelman. De Reus: ,,Eerst nemen we afzonderlijk een standpunt in en dan gaan we met de andere partijen praten. Als onze standpunten aansluiten, gaan we door.’’ En dat betekent waarschijnlijk dat er een vervanger voor de PvdA moet komen.

Wie komt in aanmerking?