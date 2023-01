Als het aan deze inwoners ligt, krijgt Lelystad nog dit jaar een knarrenhof

Meerdere mensen ernstig gewond bij ongeluk in file op A6: weg vanaf Emmeloord afgesloten

Er zijn meerdere mensen ernstig gewond geraakt bij een ongeluk in een file op de A6. Vier voertuigen botsten bij Lemmer op elkaar. Een traumahelikopter is onderweg. De A6 tussen Emmeloord en Joure is dicht.

18:21