Anas maakt welkomstfilm voor nieuwkomers in Dronten: zelf had hij maanden nodig om zijn weg te vinden

Corona hakt er stevig in bij dierenpark MeerZoo in Marknesse: ‘Jaar vol ellende en het is nog niet voorbij’

18 mei De dierentuinen mogen weer open, maar dierenpark MeerZoo in Marknesse blijft voorlopig dicht. Misschien wel voor de rest van het jaar. Eigenaar Jan van der Meer (60) neemt een hap uit zijn pensioen om zijn bedrijf - dat ook onder meer een dierenopvang, evenemententak, bso, zorgboerderij en winkel omvat - in leven te houden. ,,We hebben een k-jaar achter de rug en het is nog niet voorbij.’’ Een monoloog.