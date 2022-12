André (34) ‘schreeuwt om hulp’: Explosie van geweld en bedreigingen eindigt bij de rechter

Hij is zwakbegaafd, kampt met wat psychische problemen, autisme en adhd. Om die reden kreeg oud-Emmeloorder André van H. (34) al jaren begeleiding vanuit een zorginstelling. Hij woonde zelfs in een woning van de organisatie in de Zeeasterstraat. Maar in april en mei ging het helemaal mis. ‘Ik voelde me niet gesteund’. Het gevolg: een explosie van geweld.

De man -die nu in Kampen woont- bedreigde meerdere medewerkers van de zorgorganisatie. ‘Ik vermoord je. Als ik je tegenkom sla ik je met je hoofd tegen de stoep’, zei hij tegen eentje. Een echtpaar dat bij de organisatie werkte, kreeg het ook zwaar te verduren met hem. Een familielid van buiten kreeg net als hen dreigende berichten van Van H..

Hij wist zelfs het telefoonnummer van de directeur te achterhalen. Die kreeg vervolgens dreigende en beledigende telefoontjes en berichtjes. ‘’Je mag kiezen wat je eigen personeel te wachten staat. Ik verkracht je hele organisatie, ik ga je kapotmaken en ik begin bij je knieschijven. Jij gaat mijn huis teruggeven’, stuurde hij bijvoorbeeld.

Niet alleen dreigementen

Van H. stuurde zijn ex-vriendin ook vervelende berichten, maar hij hield het bij de zorginstantie niet bij alleen dreigementen. In een kantoorpand in Lelystad vernielde de man een slot, stelde de officier van justitie vrijdag in de rechtbank. En de zorgwoning waar hij woonde aan de Zeeasterstraat in Emmeloord zou hij ook hebben gesloopt.

De kelder van de fietsenwinkel eronder -ook onderdeel van de zorgorganisatie- werd volgens de officier door Van H. onder water gezet met een tuinslang door een gat in de trap.

Schade in de tienduizenden euro's

Op het kantoor in de Havenstraat in Emmeloord vernielde hij een computer, gooide met een bureaustoel en sloeg een desinfectiedispenser van de muur, zegt de officier. Hij zou ook met een koevoet hebben rondgelopen. Totale schade: richting de 50.000 euro.

Van H. vertelde in de rechtszaal dat hij inderdaad boos was geweest, maar bekende niet alle vernielingen. ‘Ik had lichamelijke klachten en die namen ze niet serieus. Ze zeiden dat het kwam door mijn cokegebruik, maar dat was niet zo. Ze dwongen me gewoon om deze dingen te gaan doen.’

Weinig compassie voor zijn slachtoffers

Een gedragsdeskundige die ernstig door hem werd bedreigd, vertelde de politie dat ze er veel last van had gehad. Ze sliep slecht, was angstig. Maar Van H. toonde in de rechtszaal weinig compassie. ‘Zo heb ik me 2,5 jaar lang gevoeld door haar. Waarom is dat voor mij niet erg dan?’

Van de ernstige en enorme hoeveelheid bedreigingen aan het adres van de directeur van de zorgorganisatie had hij ook niet echt spijt. ‘Ik was gewoon boos en probeerde er wat mee te bereiken. Een normaal gesprek was niet mogelijk.’

De officier kon zich wel voorstellen dat Van H. wanhopig was. ‘Deze hele zaak ademt een schreeuw om hulp. Maar meneer is te ver gegaan. De hulpverleners wilden hem echt tegemoet komen en hebben zijn gedrag heel lang geaccepteerd, maar ergens is de maat gewoon vol.’

Zij eiste 272 dagen cel tegen de oud-Emmeloorder, waarvan negentig dagen voorwaardelijk. De tijd die overblijft zat hij al uit in voorarrest. Ze wil bovendien dat hij begeleiding krijgt van de Reclassering, omdat deskundigen vinden dat hij hulp nodig heeft. Daarnaast eiste ze betaling van een paar schadeclaims van hulpverleners.

Uitspraak over twee weken.