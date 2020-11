Animal Rights: Konikpaarden uit Oostvaardersplassen zijn niet geschikt om op te eten

Dat stelde de stichting maandagmiddag bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), tijdens de rechtszaak waarmee ze de slacht van 120 konikpaarden uit de Oostvaardersplassen wil tegenhouden. Staatsbosbeheer wil de paarden laten slachten, omdat er te veel grazers in de Oostvaardersplassen zijn. Dat leidt met name in de winter tot ondervoeding van de dieren.

Slachthuis

Staatsbosbeheer heeft al een groep van 32 konikpaarden laten slachten. Er volgen nog twee transporten van 60 paarden, zo maakt de organisatie maandag bekend bij het CBb. In totaal worden 150 konikpaarden in het slachthuis afgemaakt.

Quote De dieren leven in de Oostvaar­ders­plas­sen op een gifbelt. Ze hadden nooit afgevoerd mogen worden Erwin Vermeulen, Animal Rights-woordvoerder

,,De dieren leven in de Oostvaardersplassen op een gifbelt”, reageerde Animal Rights-woordvoerder Erwin Vermeulen op de zitting. ,,Ze hadden nooit afgevoerd mogen worden.” Hij verwees naar onderzoek waaruit blijkt dat er veel cadmium zit in de kadavers van de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Mogelijk dat dit veroorzaakt wordt door vervuild slib in de polderbodem.

Giftige stoffen

Een woordvoerder van Staatsbosbeheer verklaarde bij de rechter dat een deel van de 32 paarden die al gedood zijn, nader onderzocht wordt, om te kijken of er sprake is giftige stoffen in de kadavers. Daaruit zou moeten blijken of ze geschikt zijn voor de menselijke consumptie.

Stichting Animal Rights meent dat de slacht van de dieren dan nog altijd in strijd is met regelgeving. Volgens een Europese verordening mag een paardenpaspoort niet verstrekt worden enkel en alleen om een merrie of hengst naar een slachthuis te brengen. Zo’n paspoort mag wel afgegeven worden om de konikpaarden naar een ander natuurgebied te vervoeren. In het verleden zijn ook konikpaarden naar natuurgebieden in andere landen overgebracht, een oplossing waarvoor de stichting Animal Rights pleit.

Volgens de woordvoerders van Staatsbosbeheer en van het ministerie van Landbouw mogen de paardenpaspoorten wel degelijk verstrekt worden om dieren naar een slachthuis te brengen.

Uitspraak van de rechter van het CBb is donderdagmiddag.